El diálogo transcurría entre sonrisas, con el ánimo pleno de aquellos que han ganado una elección y se sienten ampliamente convalidados en las urnas.

Jonatan Viale incluso le sugirió a Guillermo Francos que cantara la canción ‘Como la cigarra’ de María Elena Walsh después de que le dijera que era su tema favorito.

El clima era distendido hasta que Francos se quejó de que muchos periodistas lo habían dado por echado del gobierno en innumerable cantidad de oportunidades, entre quienes incluyó a Manu Jove.

Lo que no esperaba es que el propio Jove le respondiera y mucho menos que lo hiciera vestido de cocinero.