Todo muy bizarro
Guillermo Francos acusó en TN a Manu Jove de operar en su contra y el periodista se defendió vestido de cocinero
En la entrevista que le hizo Jonatan Viale al Jefe de Gabinete, éste cuestionó la información que circuló en el último año sobre su salida del gobierno e incluyó a Jove entre los que esparcieron la noticia falsa.
El diálogo transcurría entre sonrisas, con el ánimo pleno de aquellos que han ganado una elección y se sienten ampliamente convalidados en las urnas.
Jonatan Viale incluso le sugirió a Guillermo Francos que cantara la canción ‘Como la cigarra’ de María Elena Walsh después de que le dijera que era su tema favorito.
El clima era distendido hasta que Francos se quejó de que muchos periodistas lo habían dado por echado del gobierno en innumerable cantidad de oportunidades, entre quienes incluyó a Manu Jove.
Lo que no esperaba es que el propio Jove le respondiera y mucho menos que lo hiciera vestido de cocinero.