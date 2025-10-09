Guillermo Francos parece haberse cansado de la figura de Santiago Caputo y de la influencia que éste tiene sobre el Presidente y su hermana, a pesar de que no tiene firma y no queda pegado en ninguna de esas decisiones.

Pero dejó en claro que le gustaría que todos los dirigentes que están participando del Gobierno deberían poder hacerse cargo y poner su firma en las decisiones que tomen.

"Hay dirigentes que asesoran pero no ponen la firma para asumir responsabilidades" dijo refiriéndose claramente a Santiago Caputo aunque sin nombrarlo. Cuando le preguntaron directamente si creía que Caputo debería tener firma, aclaró que es una decisión del Presidente pero que es lo que a él le gustaría.

¿Qué pasará después del 26 de octubre si los resultados finalmente son tan lapidarios como indican las encuestas?