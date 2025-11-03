Mientras Mauricio Macri cenaba amablemente con Javier Milei en Olivos llegó la confirmación de la renuncia de Guillermo Francos y se supo que su reemplazante sería nada más ni nada menos que el vocero presidencial, quien a pesar de sus dicho fue candidato testimonial y no asumirá su banca.

A Macri el cambio no le gustó y la calificó la designación de Adorni como "desacertada" por la falta de experiencia, sin siquiera mencionar que cientos de miles de porteños lo votaron para que los represente en la legislatura y el perjuraba que el 9 de diciembre renunciaría para asumir su responsabilidad.

Pero Macri no fue el único al que el nombre de Adorni le hizo ruido. Si bien el ahora ex vocero tiene buena relación tanto con Karina Milei como con Santiago Caputo, eso lo serviría para hacer relaciones públicas pero claramente no alcanza para una responsabilidad como la de Jefe de Gabinete. Guada Vázquez lo dejó en claro al asegurar "no tiene experiencia política" pero también aseguró que la gestión no fue el fuerte de Manuel Adorni en la secretaría de medios, aunque no pudo decir cuál fue su fuerte.