Guadalupe Vázquez es una periodista que, hasta que saltó el escándalo de corrupción en el gobierno estaba bien cerca de La Libertad Avanza. Y ella si que sabe de carpetazos ya que fue quien difundió la famosa foto de Alberto Fernández en el cumpleaños de Fabiola en Olivos que fuera el principio del fin de su gobierno.

Pero ahora parece estarse dando cuenta que los que supuestamente venía a luchar contra la corrupción, en realidad son más de los mismo, aunque terminó admitiendo que con el peronismo la gente vive mejor.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, que estaba del otro lado del teléfono, se quedó muda ante la fuerte declaración de la periodista.