El canal América consiguió quizá la nota del momento aunque en los medios oficialistas no se hagan eco del asunto. Pero el mismísimo Fred Machado habló con la periodista Carolina Fernández, quien acudió a su propia casa.

Allí el hombre acusado de ser quien financió la campaña política de José Luis Espert y que también habría aportado para la campaña de Bullrich, habló, pero también dejó pistas interesantes para investigar. Por ejemplo, su aparente estrecha relación con el gobierno.

De alguna manera, Machado va dejando huellas de su relación con el gobierno mientras espera ser extraditado a los Estados Unidos. Aunque antes de su aprehensión dio esta nota.

Según comentó la periodista de América, durante el domingo Fred Machado cruza mensajes con el Gobierno, donde les habría dicho: "Si hablo el gobierno se cae". Tal como relató, habría tenido una respuesta: "Recibido".