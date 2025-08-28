Gravísimo: la auditoría que hizo el Gobierno confirma que hubo sobreprecios en la compra de medicamentos y respalda los dichos de Spagnuolo
Jonatan Viale, en su programa, dio a conocer las novedades sobre la auditoría realizada por el propio gobierno sobre la ANDIS, la cual confirma la corrupción expuesta por Spagnuolo, a quien se supone echarán toda la culpa.
Un dato que confirma la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad fue dado a conocer en las últimas horas, y así lo tuvo que exponer en su programa el propio Jonatan Viale.
La propia auditoría realizada por el Gobierno evaluó siete medicamentos que fueron comprados por el organismo y el Ministerio de Salud.
En su resultado preliminar, se descubrieron sobreprecios por un 27% por encima del valor al que la cartera de Salud había obtenido.
Así fue informado en el canal oficialista donde revelaron que esto confirma los dichos de Spagnuolo, a pesar del malestar evidente del conductor militante libertario.
Incluso allí se preguntaron quién se quedaba con esta diferencia. Claro que Viale nombró a Spagnuolo o Lule Menem, aunque otro panelista deslizó el nombre de Karina, obviamente.
Un último dato llamativo, en La Nación hablan de que esos sobreprecios fueron por un 30%, lo que sugiere un 3% más que lo expuesto en este video. ¿Es el impuesto Karina?