Lo que denunció la senadora Tagliaferri en el recinto, que efectivamente ocurrió, es de una gravedad institucional inusitada, donde el Gobierno nuevamente toma decisiones a espaldas de la Constitución Nacional y las reglas democráticas.

En la jornada del jueves, el Senado votó en contra de los decretos que habilitaban el desguace del INTA y Vialidad por amplia mayoría. De hecho, los decretos fueron volteados por 60 votos positivos contra 10 negativos.

Pero, desde el momento de la votación hasta que se informó al Ejecutivo (un lapso de no más de una hora) el Gobierno tomó otra actitud completamente inhumana y canallesca: despidió a más de 360 trabajadores de esos organismos.

“Cuando uno mira las 10 hojas, en su gran mayoría son profesionales”, aseguró la senadora completamente superada por la situación e indignada.

En total, tal como afirmaron las resoluciones del Ministerio de Economía firmadas por Caputo a las 19:38, se despidió a 367 técnicos y profesionales del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y 97 trabajadores de la ANSV.