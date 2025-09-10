Gastón Alberdi, exreferente libertario y amigo muy cercano del actual presidente, realizó otra de sus confesiones sobre Milei al aire pero con un grado de gravedad altísimo.

Uno de los herederos de Alberdi, de quien tanto habla el presidente, fue invitado al Stream de Carnaval donde Canosa contó que Milei le mandaba mensaje a las 3 de la mañana.

Fue allí cuando, uno de los que fuera aportantes de la campaña presidencial de LLA, dio a conocer una información muy oscura que causó conmoción e indignación en el piso.

"Me pasaba videos pornos de pedofilia y zoofilia", expresó Alberdi, y citó los dichos del Patón Basile cuando aseguro en televisión que el mismísimo presidente le enviaba videos pornográficos todo el tiempo y por lo tanto tuvo que decirle que deje de mandarle esas cosas.

Esta grave denuncia toma mayor relevancia por la coincidencia de los dichos de varios periodistas y ex amigos del presidente que coinciden en esta perversión. Eso, sin tener en cuenta sus frases públicas muy polémicas como la de los "chicos envaselinados".