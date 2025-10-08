Facundo Manes realizó una gravísima denuncia contra Martín Menem durante la sesión de este miércoles, a quien acusó de haberlo amenazado antes de entrar al recinto.

Tal y comunicó en un tuit, Manes asegura que el Presidente de la Cámara le dijo: "Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda".

Si bien este tipo de actitudes no parecen extrañas en el gobierno de Javier Milei, representaría un escándalo importante, otro más que sumaría el gobierno en su larga lista hasta el momento.

El diputado nacional acusó que el presidente de la Cámara, además, lo amenazó con realizar una "operación de prensa brutal".

"Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina", acusó Manes desde su perfil en X.