Grave denuncia: quién es la diputada libertaria 'narco' que preside una Comisión en Diputados junto a Espert

Ya en marzo de este año, Guillermo Moreno exigió que "Milei y Espert expliquen sus vínculos con el narco". En referencia a Federico Fred Machado, el hombre que financió la campaña de José Luis Espert, y que hoy está detenido en Estados Unidos.

Este miércoles, Itai Hagman -diputado nacional y candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires- denunció a José Luis Espert y Lorena Villaverde -figuras de La Libertad Avanza- por sus vínculos con el narcotráfico.

La denuncia de Hagman

"Ahora mismo estamos en una comisión presidida por estas dos personas. La de la izquierda, Lorena Villaverde, fue DETENIDA con MEDIO kilo de merca encima y su actual pareja es testaferro de Fred Machado. El de la Derecha, José Luis Espert, tuvo de financista de campaña justamente a Fred Machado, uno de los NARCO más grande del continente hoy preso con pedido de extradiccion a los Estados Unidos. Ambos encabezan listas de La Libertad Avanza, en Río Negro y la Provincia de Buenos Aires respectivamente. ¿Quedan dudas que Milei quiere convertir al Congreso en un antro de narcos, chantas y estafadores?", escribió Hagman en sus redes y compartió la foto de ambos en la Comisión.

Más del prontuario de Villaverde

La denuncia en agosto en el Senado

En una cuestión de privilegio, el diputado por Río Negro, Martín Soria, denunció los vínculos de la "narcopolítica".

Villaverde fue arrestada en Florida con 400 gramos de cocaína en 2002. Soria también recordó que en 2017 la casa de Villaverde en Río Negro fue allanada por una causa de lavado de dinero y que existen denuncias por la venta fraudulenta de terrenos en la localidad balnearia de Las Grutas. Actualmente vive en Tigre.

En cuanto a Federico "Fred" Machado, está detenido por esa razón cuando un juzgado de Texas, Estados Unidos, pidió su captura internacional.

Todo muy libertario.