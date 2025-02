Jon Viale abrió su programa de TN disparando con munición pesada contra “los colegas que se hicieron ricos con sobres de la política”.

Tras la escandalosa entrevista que le realizó a Javier Milei por la estafa de la que participó el presidente, el periodista reveló: "Me fui de un lugar por no querer hacerle la campaña a un candidato que sacó 11, algo así. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo... vos agarraste, yo no. Y vos te quedaste".

La bala con la que señaló a cámara fue dedicado a Eduardo Feinmann, que había dicho que “es una vergüenza lo del periodista y que esto trascienda internacionalmente”.

Y profundizó: “No acepto críticas de colegas que se llenaron de guita con sobres de la política. Vos te llenaste de guita en la campaña anterior, te llenaste de guita con ese sobre marroncito. ¿O querés que diga dónde fue, en qué estacionamiento fue?”.

Sobre Santiago Caputo

“Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda”, dijo Viale sobre el asesor presidencial.

“Cerrá el orto”



Esto le dijo a Alberto Fernández, el expresidente que lo apuntó. “No le pegues a las mujeres, cerrá el orto. Hiciste de la quinta de Olivos un cabaret”, se exaltó Viale.