Después de la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade basado en las declaraciones juradas de Iglesias y de que la Justicia hiciera lugar a la denuncia y lo imputara el también diputado Fernando Iglesias tendrá que rendir cuentas.

Pero Rolando Graña no sólo se quedó en la denuncia contra Iglesias sino que realizaron un pequeño editado de algunas de las declaraciones del diputado imputado donde intentaba dar clases de moral.

El hombre al que le gustaba señalar a sus pares con el dedo no estaba tan limpio como hacía creer y ahora deberá explicar como sus bienes personales se incrementaron 14 veces en 3 años de macrismo. Ya no podrá justificarlo con sus años en la actividad privada ni con un supuesto adelanto de parte de Luis Majul por uno de sus libros, que claramente no fueron best sellers.

Ahora, el hombre al que le gustaba señalar deberá dar explicaciones ante la Justicia.