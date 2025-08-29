El hit del año
Gracias Fábrica de Jingles: La Portuaria cantó 'Alta coimera' en los estudios de CNN Radio
Diego Frenkel y Sebastián Schachtel visitaron a Nacho Girón y no resistieron la tentación de hacer su propia versión del tema dedicado a la hermana del presidente.
El tema cobró vida propia y ya suena en todos lados, desde boliches hasta en asados, por lo que los integrantes de La Portuaria no quisieron dejar pasar la oportunidad y bastó que la mencionaran para tocarla en vivo.
Diego Frenkel y Sebastián Schachtel visitaron a CNN Radio para promocionar lo que están haciendo ahora, pero la álgida actualidad se los llevó puestos.
Nacido en la Fábrica de Jingles de Gelatina, ‘Alta coimera’, dedicado a Karina Milei, va camino a convertirse en una marca de época.