El tema cobró vida propia y ya suena en todos lados, desde boliches hasta en asados, por lo que los integrantes de La Portuaria no quisieron dejar pasar la oportunidad y bastó que la mencionaran para tocarla en vivo.

Diego Frenkel y Sebastián Schachtel visitaron a CNN Radio para promocionar lo que están haciendo ahora, pero la álgida actualidad se los llevó puestos.

Nacido en la Fábrica de Jingles de Gelatina, ‘Alta coimera’, dedicado a Karina Milei, va camino a convertirse en una marca de época.