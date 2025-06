Juan Grabois volvió a recordar una denuncia en su contra que luego fue desmentida hasta por los propios funcionarios libertarios, para cuestionar al periodista oficialista Jonatan Viale que trabajó en esa operación y así dejarlo expuesto.

En una entrevista para Cenital, Grabois mandó al frente al comunicador que trabaja como vocero del gobierno de Javier Milei al mencionar el tenso cruce que tuvo en vivo con VIale por este motivo.

“A mi me llamó Joni Viale, a pedirme perdón, cosa que después no se animó a hacer en televisión, a decirme que no quería tener un juicio, que no tenía guita para pagarlo”, indicó el dirigente social.