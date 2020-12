"Hay otra pandemia, que es la pobreza. Otra pandemia que es el modelo de producción que no permite la generación de empleo genuino. Es muy difícil que el sector privado absorba a toda la gente que no quiere trabajar. No es verdad que la gente no quiera trabajar", le dijo Juan Grabois a Facundo Pastor.

La frase volvió loco a Antonio Laje, que no importa de lo que se esté hablando, si es una crítica al modelo privado de producción, el periodista se lo toma como una crítica personal.

Lo curioso es que la respuesta de los periodista de A24 tenía más que ver con programas estatales que con los verdaderos responsables de crear empleo, que son los empresarios privados y no el Estado.