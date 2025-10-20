El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, fue entrevistado en Futurock por Julia Mengolini, a pocos días de las elecciones legislativas.

"El presidente Milei quisiera ser ciudadano norteamericano y trabajar de economista para Elon Musk, lo haría mucho más feliz que ser presidente, pero no le da la nafta", lanzó Grabois, y agregó que "la mayoría amamos al país y queremos a la Argentina".

El dirigente de Fuerza Patria también sostuvo que percibe un desgaste en la figura del mandatario: "Yo voy percibiendo que él pierde su base popular", aseguró, en referencia al descontento que observa en distintos sectores sociales.

En otro tramo de la entrevista, Grabois apuntó al voto opositor al peronismo y contó cómo intenta interpelarlo: "Hay gente que es gorila, antiperonista, y yo con los que hablo les digo: todo bien, pero no votes a un narco. El tipo que está en la boleta es un narco".