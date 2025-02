El propio Juan Grabois fue quien negó las versiones que circularon en las redes sociales y las calificó de ser "una estupidez y una mentira", ya que aseguró que pudo ingresar al centro de salud para entregarle una carta a Francisco sin ningún inconveniente.

“Es ridículo, no es verdad, no sé de dónde lo sacaron. Entré por la puerta del hospital, como cualquier persona, fui hasta el sector F de la planta baja, donde ya hay algunos gendarmes, uno de ellos hasta me reconoció, nos saludamos y le dejé una carta manuscrita para que le diera al Papa”.

El papa Francisco se encuentra internado en la suite del décimo piso del Hospital Gemelli de Roma, destinada a los papas, que se encuentra custodiada y es totalmente inaccesible.

El dirigente social señaló que fue el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller emérito de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, quien le explicó que debía ir hasta ese lugar para poder dejarle algo al Papa. “Todo lo demás es mentira” insistió Grabois, aclarando que nunca se le ocurrió subir hasta el décimo piso, donde se encuentra la suite papal.