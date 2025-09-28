Fred Machado está en Viedma cumpliendo prisión domiciliaria y resistiendo la extradición a los Estados Unidos donde lo esperan para juzgarlo por narcotráfico.

Machado había saltado a la fama en el país cuando se supo que había financiado la campaña de José Luis Espert, donde había aportado doscientos mil dólares.

Juan Grabois grabó un video contando este entramado, donde aparece Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y esposa del socio de Fred Machado, que estuvo presa en EEUU por tráfico de cocaína.