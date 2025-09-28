La narcopolítica
Grabois denunció que una diputada de La Libertad Avanza es esposa del socio de Fred Machado y trabaja con Espert
Juan Grabois viene denunciando la intromisión del narco en la política argentina desde hace tiempo y con la información que llegó desde los Estados Unidos le puso nombre y apellido.
Fred Machado está en Viedma cumpliendo prisión domiciliaria y resistiendo la extradición a los Estados Unidos donde lo esperan para juzgarlo por narcotráfico.
Machado había saltado a la fama en el país cuando se supo que había financiado la campaña de José Luis Espert, donde había aportado doscientos mil dólares.
Juan Grabois grabó un video contando este entramado, donde aparece Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y esposa del socio de Fred Machado, que estuvo presa en EEUU por tráfico de cocaína.