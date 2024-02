"Querido Marcos: repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad. Ensuciar a los demás no te va a limpiar a vos. Te llevaste miles de millones de dólares de "la tuya" a Uruguay para no pagarle impuestos al socialismo imaginario, pero aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al Capital tenemos curros... ¿te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato? Si me permitís un consejo: te vas a sentir mucho mejor volviendo al país, pagando los impuestos que corresponden y aceptando que no sos mejor que nadie, solo tenés más plata", escribió Juan Grabois en sus redes como respuesta a Marcos Galperin.

El dirigente social ya le había dedicado un tuit el pasado 17 de febrero luego de que el CEO de Mercado Libre se hiciera eco de una fake news que desde el comienzo de esta semana motorizan distintos medios con La Nación a la cabeza. ¿Qué noticia? Un informe sobre el Fondo para la Integración Sociourbana (FISU) y su relación con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), liderada por Grabois.

Galperin comentó irónicamente: “Mirá vos a Grabuá... Se podrá confesar fácilmente un pecadillo de estos? Parece que es cierto cuando dicen que nadie es K gratis...”.