En la jornada del domingo la alegría se apoderó del búnker del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) tras conocerse el 9% obtenido por Myriam Bregman en la Ciudad de Buenos Aires.

Bregman se ubicó en el tercer lugar y dejó atrás a Martín Lousteau, candidato de Ciudadanos Unidos, que cosechó un 6%.

Después de las elecciones, y en medio de las críticas lanzadas por Juan Grabois a la izquierda, la diputada electa lanzó un fuerte comentario desde el programa radial que conduce Alejandro Bercovich.

"Yo entiendo que la persona del Garrahan se sienta mal si ve que los referentes políticos, que se supone que están de tu lado, se sacan una foto con Daer", dijo.

"Si hay alguien que boicoteó la lucha del Garrahan y los jubilados y las jubiladas es la CGT", remarcó.