No se la banca
Grabois: "Espert decía 'zurdos van a correr', flaco, si sos el macho de América y te vas en una moto, no hables más"
El dirigente de Patria Grande estuvo en Blender y no perdió la oportunidad de marcarle la cancha a José Luis Espert por la contradicción de mostrarse como un pesado en la televisión y escaparse en moto.
Los incidentes en Lomas de Zamora marcaron un quiebre en la relación del gobierno con la calle, donde no volvieron a poder transitarla con tranquilidad.
Una de las imágenes de la jornada fue la de José Luis Espert escapando en moto cuando llegó la estampida y no lo dejaron subir a una camioneta.
Juan Grabois no perdió la oportunidad de señalar al economista libertario por su falta de carácter para bancar con el cuerpo lo que había sostenido con la lengua.