Los incidentes en Lomas de Zamora marcaron un quiebre en la relación del gobierno con la calle, donde no volvieron a poder transitarla con tranquilidad.

Una de las imágenes de la jornada fue la de José Luis Espert escapando en moto cuando llegó la estampida y no lo dejaron subir a una camioneta.

Juan Grabois no perdió la oportunidad de señalar al economista libertario por su falta de carácter para bancar con el cuerpo lo que había sostenido con la lengua.