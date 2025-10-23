La participación de Sergio Massa en el gobierno de Alberto Fernández tuvo claroscuros marcados. Por un lado su participación en el ministerio de Economía no tuvo el final esperado pero por el otro reafirmó su lugar dentro del peronismo.

Tanto es así que un dirigente que siempre se mostró en las antípodas de su pensamiento como Juan Grabois terminó rendido a sus pies.

Pero no por doblegarse ante su poder sino en agradecimiento por las ayudas que recibió de Massa a lo largo de la campaña.