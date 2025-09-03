Grabia reveló el 'prontuario' del motoquero que rescató a Espert en Lomas

La huida de José Luis Espert en moto del acto libertario en Lomas de Zamora generó miles de memes. El diputado dijo que lo salvó “un motoquero” que pasaba por ahí.

Pero Gustavo Grabia contó que en realidad, fue un barrabrava quién veló por la seguridad de Espert, dio su nombre y apellido y detalló su “prontuario” que duerme en la Justicia "desde que asumió Javier Milei".

De todos modos, el candidato libertario, haciendo gala de toda su violencia aseguró que no se escapó sino que se fue para “no fajar a alguno”. No es de una persona inteligente argumentar violentamente contra la violencia.