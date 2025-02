Claramente desde TN le están soltando la mano a Javier Milei pero en lugar de hacerlo con datos fidedignos tiran cualquier cosa al aire y utilizan a supuestos periodistas que claramente no chequean la información.

En este caso Gonzalo Aziz aseguró que Javier Milei iba a buscar “chorear” una foto con Trump. Incluso fue un poco más a fondo al asegurar que “no se consiguió la foto formal, eso ya está definido, no hay reunión bilateral ni foto oficial”.

Si bien es cierto que no se había difundido oficialmente el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei, tal vez porque no estaba del todo confirmada o tal vez para ver qué decían algunos periodistas sobre el tema, lo cierto es que Trump no sólo elogió públicamente a Milei sino que hubo reunión bilateral, foto oficial y vergüenza para el periodismo.