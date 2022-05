Lejos de dejarse llevar por la tensión que atraviesa el oficialismo, para el diputado Daniel Gollán la necesidad de un espacio como el del Frente de Todos se impone por sobre cualquier disputa interna.

"El Frente de Todos es una necesidad que tenemos los argentinos" dijo y redobló la apuesta: "Si invocamos 3 o 4 políticas fundamentales el año que viene ganamos por varios cuerpos"-

Entrevistado por Futurock, el dirigente dijo que "todos los esfuerzos que está haciendo el pueblo y el Gobierno por mejorar los salarios se lo comen cuatro vivos". Y aseguró que "al Frente de Todos no le va a ir bien o mejor porque haya mucho debate interno, sino si la mayor parte del pueblo que lo votó ve satisfechas sus demandas". "Objetivamente las políticas que estamos implementando no están sirviendo", señaló.

A su vez resaltó que "no puede ser tan desigual la distribución con un crecimiento de 10%, hay que ver lo que está mal y corregirlo, es parte del debate" y remarcó que la fractura "no se va a dar" porque "todos queremos lo mismo".

Para cerrar, el diputado nacional subrayó, "no hemos logrado construir instancias de debate interno que no generamos los espacios para la discusión para que no sean públicas" y aseveró que "ordenaría todos nuestros movimientos de arriba para abajo" y aportaría "un equilibrio" a la coalición.

"Si decimos estamos todos juntos y seguimos con 42% para los trabajadores y 57% para el capital, mucho no nos va a votar la gente", concluyó.