El exministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, habló en el programa 'Secreto de Sumario' que conduce en Radio 10 Darío Villarruel.

Y allí dejó en claro que el Gobierno analiza seriamente implementar el Pase Sanitario, como lo están llevando a cabo varios países de Europa para ponerle freno a los sectores antivacunas que dificultan el control de la pandemia.

Pero, no dejó de ponerlo en el contexto de la política local, donde la confrontación de los dos grandes sectores que se encuentran a los dos lados de la grieta hace que desde Juntos por el Cambio no acompañen medida que deberían ser acompañadas porque no implican diferencias iedológicas.