Entrevistada por Gustavo Sylvestre, la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, contó cómo el expresidente Mauricio Macri presionó para que renuncie al cargo.

La extitular del Ministerio Público Fiscal declaró como testigo en el marco de la causa en la que se investigan las presiones de la denominada "mesa judicial" de Juntos por el Cambio sobre jueces y fiscales no alineados con la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.

"Yo frustré el intento de Macri de crear una IGJ porteña, había un interés muy grande de pasar por encima de la Constitución. Ni siquiera su gobierno pudo conseguir una sentencia a favor de algo tan disparatado", contó.

La exprocuradora señaló incluso que la persecución se inició antes de que Macri asumiera la Presidencia y, como prueba de ello, leyó una frase de una nota publicada por el diario La Nación el 3 de diciembre de 2015 que en su inicio decía: "Encárguense. No la quiero en mi gobierno".

Y sobre la causa en su contra contó: "No se entiende por qué delito me acusan. Esta causa empezó con un sobre anónimo que decía que yo había comprado un edificio para beneficiar a mi exmarido. Esa hipótesis no duró ni cuatro días. Después dijeron que yo direccioné esa licitación con un argumento misógino. Es intolerable que en el siglo 21 me hagan una acusación de género."