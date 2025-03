Andrés Gil Domínguez es un reconocido constitucionalista que desde el inicio del mandato de Javier Milei viene alertando por su poco apego al sistema democrático.

Entrevistado por María Laura Santillán en LN+ no dejó dudas sobre la deriva hacia donde va el oficialismo al sostener que "estamos viviendo en un régimen autocrático, con tintes neofascistas y derivas autoritarias, que no quiere la República, la división de poderes y no le interesa la Constitución".

La pregunta que surge es cómo validan estas posiciones aquellos integrantes del PRO que se sumaron a las lides libertarias cuando se definían a sí mismos como “republicanos”.