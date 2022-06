Visiblemente enojado y decepcionado, el economista Diego Giacomini fue durísimo con Javier Milei.

"Milei se ha convertido en un miembro de la más rancia casta política. El público si quiere no lo ve, lo que no va a poder hacer es evitar la consecuencias de no verlo", advirtió.

"Lo que dice no tiene nada que ver con lo que hace", sentenció.

Además cuestionó que Milei "financia su campaña política con impuestos, como lo hace la más casta rancia política. Debería financiarse con recursos privados. Y además lo que presenta está flojo de papeles", advirtió.

Giacomini llegó a ser socio de Milei, a tal punto que sacaron un libro juntos. Hoy se volvió su máximo detractor.

"Lo de donar el sueldo no repara nada. Con su ideología que dice pregonar, pero no hace nada de eso. Él agarra su sueldo que sale de lo que el Estado roba de los impuestos y después la gasta como él quiere", señaló.