"Llegué demorado como treinta minutos por el tráfico y ya había comenzado la reunión. Pero jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios. Lo mismo que vi que había cámaras, pero creí que eran seguridad. Ahora me entero que me grabaron... ¿A dónde nos estábamos metiendo? Me siento un poco víctima", justificó Garro al ser entrevistado por La Nacion.

Quien salió a cruzarlo fue la dirigente platense del FdT, Florencia Saintout, quien lo cuestionó por tratar de desmarcarse del grave hecho.

"El intendente Julio Garro nos sigue tomando el pelo a los platenses. Después de todo lo que vimos, de su rol activo en la mesa judicial de Vidal, finge demencia y se presenta en La Nación como ‘víctima’”.

La dirigenta de La Plata remarcó que la nota fue escrita por “Hugo Alconada Mon”, quien días atrás tuvo que salir a aclarar por sus redes sociales que uno de los participantes de la mesa judicial "era pariente suyo”, pero que a pesar de ello “no tenía nada que ver”.