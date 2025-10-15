Queda claro que desde el gobierno se quiere cambiar la impresión que quedó en los mercados del encuentro de Javier Milei con Donald Trump.

La reacción negativa la habían manifestado incluso los periodistas de los canales hegemónicos, cercanos al gobierno, quienes se mostraron sorprendidos por las palabras del mandatario estadounidense.

Gerardo Werthein habló con A24 para dar una mirada más positiva de la cumbre presidencial, negando que el acuerdo estuviera supeditado al resultado de las elecciones de medio término.

Y de paso se sacó de encima las críticas del Gordo Dan, minimizándolas por considerarlo un simple tuitero.