El gobernador de Jujuy y líder de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que no le gustaría que Mauricio Macri volviera a ser presidente de la Argentina en 2023 y consideró que el PRO "cometió errores" cuando gobernó.

También saludó la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Fue un triunfo del diálogo sobre la insensatez", sostuvo.

Sobre las aspiraciones de Mauricio Macri de volver a la Casa Rosada, el gobernador jujeño dijo que "no lo veo con ambición presidencial, pero todavía es un dirigente de peso del PRO y es líder de Juntos por el Cambio, mas allá de que no me gustaría que volviera a ser Presidente. Estas internas con el PRO las tenemos que resolver en las PASO. El próximo Presidente debe ser radical".

Morales hizo estas declaraciones al conceder una entrevista telefónica a la agencia de noticias Télam desde Dubái, donde se encuentra para participar de una gira por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, junto a funcionarios del Gobierno nacional y mandatarios de las provincias del denominado Norte Grande