No se si quedó claro
Genial definición de Kicillof: "Milei dijo que la economía subía como pedo de buzo y al final cayó como buzo en pedo"
Invitado a GPS el gobernador bonaerense se refirió a los resultados económicos del Gobierno y los comparó con las predicciones del propio Milei.
Axel Kicillof calificó estos dos primeros años del gobierno de Javier Milei como un “tsunami” para la economía real.
Pero además el gobernador recordó que el propio Presidente dice que no se ocupa de la microeconomía por lo que Axel le tuvo que explicar qué significa la micro para el día a día de los argentinos ya que parece que el experto en crecimiento con o sin dinero no termina de entenderlo.
Y como si esto fuera poco Kicillof recordó que Milei había asegurado que “la economía va a subir como pedo de buzo” a lo que el Gobernador se permitió bromear para marcar que en realidad la economía “cayó como buzo en pedo”.