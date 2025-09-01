Axel Kicillof calificó estos dos primeros años del gobierno de Javier Milei como un “tsunami” para la economía real.

Pero además el gobernador recordó que el propio Presidente dice que no se ocupa de la microeconomía por lo que Axel le tuvo que explicar qué significa la micro para el día a día de los argentinos ya que parece que el experto en crecimiento con o sin dinero no termina de entenderlo.

Y como si esto fuera poco Kicillof recordó que Milei había asegurado que “la economía va a subir como pedo de buzo” a lo que el Gobernador se permitió bromear para marcar que en realidad la economía “cayó como buzo en pedo”.