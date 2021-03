"La derecha no juega, la derecha mata" Por Gustavo Sylvestre

"No se bancan haber perdido las elecciones, no se bancan que comience una recuperación económica, no se bancan que el Gobierno haya apostado por la vacuna Sputnik V", con duras palabras el Gato Sylvestre sacudió a la oposición a quien llamó Juntos por el odio.

En la editorial de su programa en Radio 10 pidió mayor decisión en el Gobierno para llevar adelante la agenda que presentó en la campaña electoral y comenzó solicitando una modificación en la Justicia.