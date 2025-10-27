El catastrófico resultado en las elecciones legislativas abre un espacio de discusión interna en el peronismo que recién asoma y no se sabe dónde terminará.

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, es uno de los que no dejó que se enfriara el cadáver para lanzar el primer grito.

Recostándose en los resultados del 7 de septiembre donde el peronismo ganó holgadamente en la provincia de Buenos Aires, Granados salió a discutir liderazgos.

Y lo primero que hizo es reclamar que se escuche la voz de los intendentes que, a su entender, "son los que tienen los votos".