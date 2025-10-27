La caza de brujas
Gastón Granados: "Los dirigentes nacionales tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos"
El intendente de Ezeiza mandó un mensaje a la interna del peronismo y reclamó mayor espacio para las segundas líneas en el armado de las listas.
El catastrófico resultado en las elecciones legislativas abre un espacio de discusión interna en el peronismo que recién asoma y no se sabe dónde terminará.
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, es uno de los que no dejó que se enfriara el cadáver para lanzar el primer grito.
Recostándose en los resultados del 7 de septiembre donde el peronismo ganó holgadamente en la provincia de Buenos Aires, Granados salió a discutir liderazgos.
Y lo primero que hizo es reclamar que se escuche la voz de los intendentes que, a su entender, "son los que tienen los votos".