Los tiempos electorales se declaran abiertos cuando los candidatos empiezan a mostrar a su entorno familiar como carta de presentación, o cuando deciden blanquear su situación de pareja, como hizo recientemente Horacio Rodríguez Larreta.

Roberto García Moritán arrancó desde el final, ya que se supo todo lo que lo rodeaba desde el momento en que se dio a conocer su relación con Carolina Ardohain, popularmente conocida como Pampita.

Jorge Fontevecchia no quiso esquivar el tema y terminó dejando expuesto que si no hubiera sido por su pareja no habría llegado a donde llegó.