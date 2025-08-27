No me había dado cuenta
Gabriela Cerruti: "A Alberto le quedó un poco grande el cargo"
La exvocera presidencial del gobierno del Frente de Todos estuvo en A24 para una entrevista extensa con Luis Novaresio y repartió palos para todos, incluido quien la nombró en ese cargo.
La pregunta de Novaresio apuntaba al gusto por el poder, el saber disfrutar el vértigo de las alturas, que enumeró a distintos presidentes, desde Carlos Menem a Javier Milei, pasando por Cristina Kirchner.
Viendo la ventana abierta, el conductor de A24 aprovechó la oportunidad y le preguntó por Alberto Fernández, de quien Gabriela Cerruti había sido su vocera.
Después de medir sus palabras, y tratando de no causar un daño profundo, Cerruti dijo lo que era una verdad a la vista de todos, que no le daba para ser presidente.