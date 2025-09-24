Este arrepentido de Milei se hizo muy viral en las redes sociales, luego de que expusiera su visión política actual luego de casi dos años del mandato de Javier Milei.

Gabriel, de San Justo, tal como se describió al principio del audio, es un hombre de 43 años que llamó a radio Rivadavia, más precisamente al programa de Jorge Pizarro, para manifestar su cambio ideológico.

Esta persona manifestó ser un histórico seguidor de la derecha argentina y haber votado siempre a gobiernos con esa inclinación política. De echo, reveló que votó a Milei pensando que podría hacer algo similar a lo que fue el gobierno de Menem en los 90.

Pero el hombre se mostró completamente defraudado, y aseguró que esta situación lo llevó a estudiar un poco a la izquierda. Incluso, reveló que por primera vez votó al kirchnerismo en una elección.