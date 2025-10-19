La campaña electoral de Ricardo Alfonsín cobró relevancia con una serie de videos en redes donde el candidato de Proyecto Sur muestra un costado más descontracturado y humorístico.

En el último lanzamiento, el dirigente radical apela a la ironía para responder a uno de los momentos más recordados de Javier Milei, cuando el libertario confesó haber golpeado un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín.

La pieza animada recrea, con tono satírico, una vieja entrevista de 2021 en la que Milei calificaba al expresidente como "fracasado hiperinflacionario".

En ese contexto, la animación muestra a un Milei caricaturizado que se cruza con Ricardo Alfonsín en un ascensor, acompañado por personajes icónicos como Mafalda, El Topo Gigio, Yoda, Barbie, He-Man y un T-Rex de Jurassic Park.

El cierre del video resume la idea central: "La revancha de los muñecos es en las urnas".