Furioso y desatado, García Moritán salió a defender a Caputo: "Grabois la concha de tu madre"

Un mensaje publicado por Juan Grabois en su cuenta de ‘X’, en el que insultó al ministro de Economía, Luis Caputo, provocó una furiosa reacción de Roberto García Moritán.

"Caputo la concha de tu madre, otra vez fundiendo al país; la vas a pagar toda vos", publicó Grabois y García Moritán respondió con un tono similar.

El exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires replicó desde su propia cuenta con un mensaje durísimo: "Grabois la concha de tu madre, sos parásito; riesgo país".