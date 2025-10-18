El acto que encabezó el presidente Javier Milei en el partido bonaerense de Tres de Febrero, se vio afectado por un momento de extrema tensión que vivió en el lugar.

Un nuevo video revela el momento exacto en que una mujer libertaria, armada con un cuchillo y alterada, se encontraba a escasos metros de Milei durante su acto antes de cometer incidentes y terminar detenida.

Horas más tarde, el mandatario publicó un mensaje en redes sociales intentando desvincular a su espacio del hecho. "ESTO ES EL KIRCHNERISMO. 26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE. LIBERTAD O ESCLAVITUD. VLLC!", escribió.

El posteo encendió la furia en redes y provocó una catarata de críticas: