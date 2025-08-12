No cayó muy bien
Furia en las redes contra Sebastián Pareja: se mostró en una universidad pública y hasta los libertarios le dicen de todo
En medio del ajuste del gobierno contra la educación pública, el dirigente libertario publicó un posteo con una foto tomada en un aula de la Universidad de Lomas de Zamora. Sus seguidores en las redes reaccionaron.
A pesar del conflicto con el sector universitario que generó el plan motosierra de Javier Milei, y que valió un pronunciamiento de la oficialista Mirtha Legrand, el armador libertario Sebastián Pareja publicó un posteo que provocó diferentes reacciones.
“Como todos los años, iniciamos el segundo cuatrimestre en la @UNLZoficial con los estudiantes de primer año de Derecho que cursan Teoría General del Proceso. Un futuro libre se construye con conocimiento y esfuerzo”, expresó Pareja en su cuenta personal de 'X.
La publicación, que lo muestra en un aula de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), provocó diferentes reacciones en las redes sociales: