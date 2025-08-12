A pesar del conflicto con el sector universitario que generó el plan motosierra de Javier Milei, y que valió un pronunciamiento de la oficialista Mirtha Legrand, el armador libertario Sebastián Pareja publicó un posteo que provocó diferentes reacciones.

“Como todos los años, iniciamos el segundo cuatrimestre en la @UNLZoficial con los estudiantes de primer año de Derecho que cursan Teoría General del Proceso. Un futuro libre se construye con conocimiento y esfuerzo”, expresó Pareja en su cuenta personal de 'X.

La publicación, que lo muestra en un aula de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), provocó diferentes reacciones en las redes sociales: