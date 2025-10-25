Un fuerte temporal azotó este sábado al Área Metropolitana de Buenos Aires, dejando calles anegadas y autos varados.

La situación más crítica se vivió en la avenida General Paz, entre San Martín y Avellaneda, donde un hombre de 60 años murió dentro de su auto, a la altura de Pedro Varela. 

En medio del drama, el periodista de Clarín Claudio Savoia desató una fuerte polémica al publicar un posteo que muchos calificaron como oportunista.

"Rápidos para pedir el voto y prometer cosas que jamás cumplen. El Conurbano ahora", escribió. 

El posteo generó indignación y repudio en las redes, donde los usuarios lo acusaron de aprovechar la tragedia para hacer campaña a favor del gobierno de Javier Milei. 

