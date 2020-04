La voz que se escucha en el audio es Nicolás Martin Rosenfeld, Director General de Crédito Público, amenazando a sus trabajadores con despidos si no atienden la línea 147 desde sus propios teléfonos. Habla de "obligación civil" y advierte que el que tenga algún inconveniente puede ser despedido. No hace falta aclarar que los trabajadores del área de crédito público no cuentan con las herramientas necesarias para atender a los adultos mayores en sus consultas.

Uno de los trabajadores amenazados decidió viralizar el audio de su jefe y dejarlo en descubierto.

La línea de atención ciudadana se vio colapsada por estos días, sobre todo por la normativa de que los mayores de 70 tengan que llamar ahí para pedir "permiso" para salir de sus casas.

Ante la falta de personal idóneo obligan a trabajadores de otras áreas a ocupar esos puestos.