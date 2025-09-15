Enojo en las provincias
Fuerte respuesta de un gobernador aliado: "Tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada"
Gustavo Valdés, de Corrientes, habló en Radio 10 y puntó fuerte contra Lisandro Catalán, ministro del Interior de Javier Milei. "Tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada", afirmó.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó duras declaraciones contra el ministro del Interior, Lisandro Catalán, en medio de la creciente tensión entre la Nación y las provincias.
"Si sos ministro de Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada", aseguró Valdés, y así criticó la falta de presencia y gestión federal por parte del funcionario nacional.
Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación de los mandatarios provinciales ante un centralismo que, según Valdés, dificulta la ejecución de políticas públicas y la comunicación fluida entre distintos niveles del Estado.