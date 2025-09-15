El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó duras declaraciones contra el ministro del Interior, Lisandro Catalán, en medio de la creciente tensión entre la Nación y las provincias.

"Si sos ministro de Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada", aseguró Valdés, y así criticó la falta de presencia y gestión federal por parte del funcionario nacional.

Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación de los mandatarios provinciales ante un centralismo que, según Valdés, dificulta la ejecución de políticas públicas y la comunicación fluida entre distintos niveles del Estado.