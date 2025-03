Javier Milei se encuentra cada vez más complicado en el marco de la estafa cripto por la que fue denunciado en varios países del mundo y que generó un verdadero simbronazo a nivel internacional.

Por eso, las declaraciones del hombre de Donald Trump en América Latina, Mauricio Claver-Carone, cobran mayor importancia.

Durante una entrevista, anticipó que Estados Unidos investigará lo ocurrido con el escándalo de $Libra, por el que el mandatario argentino fue uno de los apuntados.

“Es complicado porque hubo víctimas, hubo personas defraudadas americanas. Hubo cientos, sino miles, que perdieron millones de dólares", sentenció el funcionario estadounidense.

El ex director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional durante la primera presidencia de Trump dejó en claro que el caso no pasará desapercibido para la justicia estadounidense. “Creo que va a haber temas de investigación judicial".