Desplazado en el armado por Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri trata como puede de mantener el poder. Pero en cada punto donde posa la mirada se cruza con conflictos. Ahora se le pararon de manos dos figuras en dos provincias clave: Córdoba y Santa Fe.

En Córdoba Bullrich apoya a Luis Juez. El exembajador de Ecuador que debió dejar el cargo por sus dichos racistas, intenta retomar a la escena a partir de lograr una banca. Pero antes debe sortear el no menor escollo de las PASO. Allí el radical Mario Negri le hace frente.

La interna es feroz de por sí. Pero ahora hay que sumarle la inminente intromisión de Macri. El líder del PRO le daría su apoyo explícito a Negri. Pero Pato no está nada feliz con la idea. Ya le avisó que si irrumpe en la escena deberá atenerse a una discusión. Sería la primera vez que Macri y Bullrich chocan de manera abierta.

No es el único lugar donde Macri genera ruido. En Santa Fe la puja ya se hizo pública. La periodista Carolina Losada, que dejó su puesto en América TV para dedicarse a hacer política desde un antikirchnerismo furioso sacó una suerte de comunicado en el que acusa a Macri de apoyar un candidato que entregará su banca al Frente de Todos.

"Estimado ex presidente de la Nación, si no dejamos atrás a Cristina y todo lo que ella representa, este país no tiene futuro. Por eso nos sorprende el aval que le está dando a la precandidatura de Federico Angelini"

"No habrá leyes ni razones que le impidan a la vicepresidenta ir por esa banca", le dijo Losada en claro desafío. "En el 2019 la subestimamos y eso costó la derrota. Además de ser duro en las declaraciones, le pido que seamos firmes cuidando cada banca", espetó.

Alejado de la campaña de la Ciudad, Mauricio tampoco puede hacer pie en la arena política del interior sin que se lo reprochen.