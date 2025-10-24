De origen peronista, Ramón ‘Nene’ Vera tiene experiencia militando de la manera tradicional, en las calles. Y tal vez por eso y por los ataques directos recibidos de parte del Gordo Dan, es que el armador de La Libertad Avanza hizo este posteo en un momento, por lo menos, inoportuno.

Lo cierto es que el diputado provincial estuvo junto a su gente en al acto de Rosario y esta fue la mejor manera que encontró para reclamar una militancia mas seria.

Obviamente la respuesta de Daniel Parisini y sus secuaces no se hizo esperar y llenaron las redes de insultos y hasta amenazas contra el elegido de Karina Milei.