Fred Machado volvió a prender fuego a funcionarios de gobierno con quienes confesó haber tenido reuniones privadas junto a José Luis Espert.

El narco habló y dejó a todos pegados, ya que reveló algunas reuniones que tuvo en las que ahora se da a conocer que participó la diputada Lilia Lemoine.

La diputada que subió al escenario del show de Milei a cantar un tema de Gilda, parece que también estuvo ligada al narcotraficante acusado de financiar la campaña del candidato libertario que se acaba de bajar de la carrera electoral.