Con el claro objetivo de instalar el relato del gobierno frente a las denuncias por las coimas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, armó un relato que débil que ahora tuvo que deshacer.

Este lunes Francos despegó del escándalo a Victoria Villarruel, enfrentada hoy con Javier Milei, tras haber hablado del supuesto vínculo entre la videpresidenta y el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El jefe de Gabinete, publicó un mensaje en X, donde dijo que "por una mala interpretación" suya dio a entender que Villarruel había "acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza".

"La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente", añadió Francos.